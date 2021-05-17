В американском фонде NED рассказали пранкерам о работе в России

Руководство организации призналось, что сотрудничает с российской оппозицией

Российские пранкеры разыграли руководство американского "Национального фонда в поддержку демократии", деятельность которого признана нежелательной на территории нашей страны. В ходе беседы в организации рассказали о своей "обширной программе" в России, а также намекнули на тесные отношения с некоторыми СМИ.

То, что стало известно в ходе этого разговора руководства американского фонда NED с пранкерами, выдавшими себя за Светлану Тихановскую, в принципе, и так всем было известно. Это касается и факта финансирования оппозиции из-за рубежа, и контроля за СМИ, и организации протестов. При этом как в Белоруссии, так и в России, где фонд NED официально запрещен. Однако, как выяснилось, это не мешает ему прекрасно функционировать.

"Это неважно… У нас нет офисов, так что им не получится нас вышвырнуть. Но мы поддерживаем очень много групп и много активных программ по всей стране. И много этих групп имеют партнеров в изгнании. Мы очень активны и можем быть полезны в этом направлении", - заявил президент NED Карл Гершман.

"У нас есть обширные программы в России, и, как сказал Карл, мы пустили корни даже в провинциях, областях, за пределами Москвы. Очень глубоко и широко", - сказала Барбара Хейг, вице-президент по политическим вопросам и стратегии NED.

Активнее всего американский фонд NED взаимодействует со структурами блогера Алексея Навального, который сейчас находится за решеткой. А курирует всю эту обширную сеть теперь Леонид Волков, что следует из разговора.

"Леонид уже связывался с вами ранее? Я имею в виду Леонида Волкова", - говорит пранкер.

"Да, конечно. Вы знаете, мы в теме и следуем тесно в нашей собственной стратегии. Они сейчас нацелены на выборы в Думу в сентябре. И у них есть своя стратегия. И вот почему сейчас важен диалог между вашим и российским движением, чтобы продолжить в дальнейшем борьбу, комбинируя и протесты, но также и подготовку к выборам в Госдуму, а также к местным выборам", - отвечает Гершман.

"Вы готовы поддерживать российскую оппозицию?" – уточняют у него.

"Знаете, российская оппозиция имеет свою очень ясную стратегию. И, возможно, вы знаете об их стратегии умного голосования, они очень успешны в сборе денег в России. Мы поддерживаем все группы по всей стране, кто является членом этого большого движения. И мы, разумеется, отзывчивы к тем группам, которым нужна помощь на месте. У нас очень активная программа в России, реально по всей стране", - уверяет Гершман.

В ходе этой беседы Карл Гершман, президент фонда NED, фактически подтверждает: во-первых, что российская несистемная оппозиция финансируется Госдепом; во-вторых, американцы собираются активно влиять на выборы в Госдуму, которые пройдут этой осенью. И на президентские выборы в 2024 году. Планируется организовывать различные митинги. А также заказные статьи, учитывая, что фонд NED финансирует многие СМИ, признанные в России иноагентами.

"Одно из моих направлений работы - курирование журналистов и СМИ-иноагентов, поддерживающих Навального. Это различные издания, и все они в нашем подчинении. Они также занимаются слежкой за различными чиновниками", - сообщила Хейг.

Слежка идёт и за передвижением российских войск. Причем как на территории России, так и за ее пределами.

"Мне недавно стало известно об учениях российской армии летом в Беларуси. Мы не знаем, какая стратегия у Владимира Путина. Никто реально не знает. Но мы обеспокоены, что могут быть российские войска в Беларуси. Это больше беспокоит нас, чем текущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - заявил Гершман.

Про Белоруссию в ходе этой беседы вообще говорят не очень много. Возможно, в NED тоже прекрасно понимают, что Тихановская уже ни на что повлиять не может. В конце этого разговора человек, выдававший себя за неё, ожидаемо просит денег. И руководство американского фонда обещает помочь, слыша в ответ вот такую запись.

- Алло, слышите меня? Это майор КГБ Беларуси. Как вы понимаете, мы слышали все, что вы сказали. Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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