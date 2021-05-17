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Мишустин: не менее 100 вузов получат гранты от 100 млн рублей

14:50
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Претендовать на них смогут университеты из всех регионов страны

530 миллиардов рублей направят на реализацию госпрограммы по эффективному использованию сельхозземель. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Благодаря проекту в ближайшие десять лет в оборот введут более 13 миллионов гектаров земли. Основным направлением работы станет мелиорация.

Также на встрече обсудили безопасность в российских школах. Чтобы ее обеспечить, по поручению президента правительство разработает новые требования для образовательных организаций.

Еще одной темой совещания стало развитие науки и технологий, передает "ТВ Центр". "В нашей стране пройдет немало посвященных этому мероприятий: конференции, форумы, конгрессы. Откроем новые научные объекты. И, конечно, мы запланировали целый комплекс мер, направленных на развитие отечественной науки. Не менее 100 российских вузов получат гранты от 100 миллионов рублей. Претендовать на них смогут университеты из всех регионов страны", - заявил Мишустин.

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