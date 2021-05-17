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Собянин открыл Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы

15:04
  • понедельник
  • 17 мая 2021

В церемонии принял участие глава Минздрава Михаил Мурашко

В Москве открылся уникальный Кадровый центр столичного здравоохранения. Здесь медики смогут пройти повышение квалификации на всех этапах своей карьеры. Новый комплекс сегодня осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Это будет единая  площадка для оценки профессиональных навыков специалистов с высшим медицинским образованием. Здесь будут проводить процедуры аккредитации и аттестации специалистов. Возможности Кадрового центра позволяют проводить оценку по 88 врачебным специальностям. Здесь самое современное оборудование, а также 11 брифинг-залов для проведения инструктажа, лекций, мастер-классов, проектной работы и обсуждений. Учреждение разместилось в пятиэтажном здании в Успенском переулке. Совсем недавно здесь был завершен капитальный ремонт, благоустройство территории.

"Этот центр - еще одна составляющая, изюминка в целом в системе московского здравоохранения, российского здравоохранения. Мне кажется, что та коммуникация, которая была и ведущих специалистов федерального уровня, и московских специалистов, позволила создать такой хороший качественный и инновационный центр", - заявил Мурашко.

"Мы в Москве создали достаточно мощный центр профессиональной подготовки, переподготовки и аккредитации. Здесь все московские врачи будут подтверждать свои знания. Процесс очень сложный, непростой, необходимо выработать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Процесс запущен, и я думаю, что в течение года это будет один из лучших центров в нашей стране, очень необходимый для московского здравоохранения, повышения его качества, что напрямую, конечно, связано со здоровьем москвичей", - сказал Собянин.

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