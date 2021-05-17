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В Москве до конца года заработают 9 новых станций БКЛ метро

15:00
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Проходка тоннелей на всей линии выполнена на 95%

Строительство девяти новых станций Большой кольцевой линии метро планируется завершить до конца года. В высокой степени готовности сейчас находится западный участок БКЛ, это три станции, одна из которых "Терехово".

Там сейчас идут монолитные работы, а также отделка и монтаж инженерных систем. Станцию на качество бетона и конструкций проверил Комитет государственного строительного надзора, передает "ТВ Центр". Это уже 12-я инспекция за два года. Идёт контроль каждого этапа. Проходка тоннелей на всей БКЛ выполнена  на 95%. Кстати, из-за этого периодически перекрывали радиальные линии. Последние ограничения были на салатовой ветке.

"До конца года и в ближайшие месяцы мы не планируем перекрывать какие-либо линии, потому что мы для БКЛ завершили прохождения под радиальными направлениями, и больше в них необходимости нет. Спасибо москвичам за то, что потерпели наши работы, но мы старались работать быстро, сделали всю работу быстро, качественно, открыли линию быстрее, чем планировали", - сказал Андрей Бочкарёв, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

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