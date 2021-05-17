Дом сердца: центру имени Бакулева исполнилось 65 лет

Это одна из ведущих кардиологических клиник мира
Легендарному кардиологическому центру имени Бакулева - 65 лет! Сейчас это одна из ведущих кардиологических клиник мира. Именно здесь были впервые проведены сложнейшие операции на открытом сердце и сосудах, а также создано специальное отделение для детей.
Поздравить учреждение с юбилеем приехали ведущие врачи и учёные . По традиции на почетной аллее они высадили дерево. После чего начались научные лекции, где не раз вспоминали о достижениях центра.
"Институт всегда оставался флагманом и фактически опережал исторические события, открывая новые направления в кардиологии и в сердечно-сосудистой хирургии. Именно из стен института вышли такие направления, как хирургия врожденных пороков сердца, хирургия критической сердечной недостаточности, хирургия аорты и много других направлений", - сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram