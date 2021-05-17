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Дом сердца: центру имени Бакулева исполнилось 65 лет

15:46
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Это одна из ведущих кардиологических клиник мира

Легендарному кардиологическому центру имени Бакулева - 65 лет! Сейчас это одна из ведущих кардиологических клиник мира. Именно здесь были впервые проведены сложнейшие операции на открытом сердце и сосудах, а также создано специальное отделение для детей.

Поздравить учреждение с юбилеем приехали ведущие врачи  и учёные . По традиции на почетной аллее они высадили дерево. После чего начались научные лекции, где не раз вспоминали о достижениях центра.

"Институт всегда оставался флагманом и фактически опережал исторические события, открывая новые направления в кардиологии и в сердечно-сосудистой хирургии. Именно из стен института вышли такие направления, как хирургия врожденных пороков сердца, хирургия критической сердечной недостаточности, хирургия аорты и много других направлений", - сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

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Медик во время исследования
Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отмечает 65 лет
Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отмечает 65 лет
Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отмечает 65 лет
Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отмечает 65 лет
Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отмечает 65 лет
Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отмечает 65 лет
Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отмечает 65 лет
Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отмечает 65 лет
Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отмечает 65 лет
Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отмечает 65 лет
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