В Саларьеве появился образовательный кластер Rybakov Playschool

В новом детском саду и школе обещают воспитать детей, которые изменят мир

Изменить мир! В Саларьеве появился необычный образовательный кластер. Учить здесь будут по-новому, формируя у детей самые главные навыки XXI века, чтобы расти самостоятельной личностью. В основе - фундаментальная педагогика, которая дополняется современными подходами к обучению.

Новые стандарты образования для нового поколения. Кластер в Саларьеве - это детский сад, рассчитанный на 120 детей с плавным переходом в начальную школу на 60 учеников. В "Рыбаков Плейскул" (Rybakov Playschool) обещают воспитать детей, которые изменят мир.

Образовательная программа - уникальная в своем роде. Она основана в том числе на педагогических принципах известного российского психолога Льва Выготского. Игровая форма обучения и специальные активности позволят не только легко усваивать учебную программу, но и воспитать самостоятельность мышления и креативность в ребенке, раскрыть его лидерские и творческие задатки.

"Программа соответствует и государственным образовательным стандартам. Мне кажется, точно никакой конкуренции здесь не будет. Сами программы будут дополнять друг друга, а уже у родителей будет возможность выбрать, сделать выбор в пользу городской, либо вот такой частной программы", - сказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

В течение трёх лет планируется открыть 30 таких образовательных учреждений в столице и около 1000 по всей стране. И следующее будет расположено на западе Москвы. Соответствующее соглашение уже подписано.

Татьяна Сидорова, Елена Сахно, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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