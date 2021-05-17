ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Саларьеве появился образовательный кластер Rybakov Playschool

15:22
  • понедельник
  • 17 мая 2021

В новом детском саду и школе обещают воспитать детей, которые изменят мир

Изменить мир! В Саларьеве появился необычный образовательный кластер. Учить здесь будут по-новому, формируя у детей самые главные навыки XXI века, чтобы расти самостоятельной личностью. В основе - фундаментальная педагогика, которая дополняется современными подходами к обучению.

Новые стандарты образования для нового поколения. Кластер в Саларьеве - это детский сад, рассчитанный на 120 детей с плавным переходом в начальную школу на 60 учеников. В "Рыбаков Плейскул" (Rybakov Playschool) обещают воспитать детей, которые изменят мир.

Образовательная программа - уникальная  в своем роде. Она основана  в том числе на педагогических принципах  известного российского психолога Льва Выготского. Игровая форма обучения и специальные  активности позволят  не только легко усваивать учебную программу, но и  воспитать самостоятельность мышления и креативность в ребенке, раскрыть его лидерские и творческие задатки.

"Программа соответствует и государственным образовательным стандартам. Мне кажется, точно никакой конкуренции здесь не будет. Сами программы будут дополнять друг друга, а уже у родителей будет возможность выбрать, сделать выбор в пользу городской, либо вот такой частной программы", - сказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

В течение трёх лет  планируется открыть 30 таких образовательных учреждений в столице и около 1000 по всей стране. И следующее будет расположено на западе Москвы. Соответствующее соглашение уже подписано.

Татьяна Сидорова, Елена Сахно, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Дети на занятии
Дети на занятии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.