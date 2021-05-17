ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве заработал велопатруль

15:47
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Он будет работать до конца велосезона

Помощь велосипедисту, автомобилисту и пешеходу. Сегодня на улицы Москвы вышел на дежурство велопатруль ЦОДД. Это уже их третий сезон. Первый был в год проведения чемпионата мира по футболу. Уже тогда служба себя хорошо зарекомендовала.

У сотрудников с собой есть всё необходимое: огнетушитель, аптечка, комплект для ремонта велосипеда и бланки европротоколов. Всего будет работать 2 велосипеда. Маршрут первого  пройдет по велодорожке на Бульварном кольце и Лесной улице, а второй будет объезжать улицы внутри Третьего транспортного кольца и фиксировать состояние дорожных знаков, светофоров, чистоту стел, а также отслеживать места хаотичной парковки. Работать  велопатруль будет до конца велосезона, передает "ТВ Центр".

"Вызвать ни "Велопатруль", ни службу "Дорожный патруль" пока нельзя, но если вам требуется помощь и рядом находятся либо наш мобильный комплекс фотовидеофиксации "Паркон", либо автомобиль "Дорожного патруля", либо сотрудник "Велопатруля", вы можете всегда к нему обратиться, и он окажет всю максимальную зависящую от него помощь", - заявил Егор Чернов, заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Начало работы инспекторов велопатруля ЦОДД
Начало работы инспекторов велопатруля ЦОДД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.