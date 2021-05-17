В Москве заработал велопатруль

Он будет работать до конца велосезона

Помощь велосипедисту, автомобилисту и пешеходу. Сегодня на улицы Москвы вышел на дежурство велопатруль ЦОДД. Это уже их третий сезон. Первый был в год проведения чемпионата мира по футболу. Уже тогда служба себя хорошо зарекомендовала.

У сотрудников с собой есть всё необходимое: огнетушитель, аптечка, комплект для ремонта велосипеда и бланки европротоколов. Всего будет работать 2 велосипеда. Маршрут первого пройдет по велодорожке на Бульварном кольце и Лесной улице, а второй будет объезжать улицы внутри Третьего транспортного кольца и фиксировать состояние дорожных знаков, светофоров, чистоту стел, а также отслеживать места хаотичной парковки. Работать велопатруль будет до конца велосезона, передает "ТВ Центр".

"Вызвать ни "Велопатруль", ни службу "Дорожный патруль" пока нельзя, но если вам требуется помощь и рядом находятся либо наш мобильный комплекс фотовидеофиксации "Паркон", либо автомобиль "Дорожного патруля", либо сотрудник "Велопатруля", вы можете всегда к нему обратиться, и он окажет всю максимальную зависящую от него помощь", - заявил Егор Чернов, заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram