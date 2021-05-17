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Тушение крупного пожара в московском бизнес-центре попало на видео

15:26
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Информации о пострадавших не поступало

В Москве потушили крупный пожар в бизнес-центре. Пожар возник накануне поздно вечером на втором этаже офисного здания на улице Козлова и быстро перекинулся на третий. Когда спасатели прибыли на место, пламенем было охвачено 600 квадратных метров.

Чтобы быстрее справиться с пожаром, огонь тушили прямо с подъемника. Возгорание локализовали уже через полчаса, но мансарду сохранить не удалось. Информации о пострадавших не поступало, передает "ТВ Центр".

В понедельник в Москве загорелась площадка с мусором в Ильменском проезде. ЧП произошло возле строящегося ЖК "Селигер Сити". Пламя охватило уже 500 квадратных метров. Всю округу окутал черный дым. Из-за жары и ветра огонь интенсивно распространяется, существует угроза соседним зданиям. Информации о пострадавших не поступало.

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