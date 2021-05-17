Как будут работать детские лагеря летом

Какие нужны справки, как осуществляется заезд и кто должен вакцинироваться?

В Москве готовятся к летним каникулам. Буквально через две недели десятки подмосковных лагерей откроют свои двери для школьников. Городской портал, где можно выбрать лучшее место отдыха для ребёнка, уже работает. Правда, в этом году из-за пандемии придётся соблюдать ряд условий.

Летние лагеря начинают готовиться к приёму детей за несколько месяцев. Чтобы получить разрешение на работу, нужно пройти несколько осмотров. Правила одних ведомств неизменны всегда. Другие обязаны реагировать на изменения вирусного пейзажа.

"Заезд и выезд осуществляется одновременно. То есть нельзя в течение смены довозить детей. Рекомендуется принимать на работу в лагеря сотрудников, которые или вакцинированы, или имеют защитный титр антител, то есть переболели", - сказала начальник отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве Татьяна Рябенко.

Воспитатели относятся к рекомендации со всей ответственностью. "Чтобы детей обезопасить и себя саму, я сделала прививку. Это по желанию, но когда мы едем в лагерь, мы должны сделать тест ПЦР", - рассказала воспитатель Мария Порхачева.

Подробности смотрите в репортаже Александры Паниной.

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