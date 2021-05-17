Московскому метро — 86: как менялась подземка

Метрополитен продолжает расти

Московскому метро - 86 лет. Сотни километров путей, десятки станций, часть из которых - настоящие памятники архитектуры! Столичный метрополитен связывает самые отдалённые районы огромного города. Но это сейчас. Начиналось всё гораздо скромнее.

Сотни километров пути под землей, 279 станций. Каждая новая приближает окраины Москвы к центру. А многие из тех, что были построены в советское время, признаны музейными шедеврами и вызывают восхищение туристов со всего мира.

"Вот у меня в руках самый первый билет в московское метро. Именно такие билеты были в далеком 35-м году, маленькие, бумажные. На входах стояли контролеры, дяденьки и тетеньки, которые проверяли билеты. Первые турникеты в нашем метро появляются в 57-м году, там оплата проездов была с помощью жетончиков, а потом с 61 по 91 год - традиционный медный пятачок, который помнят очень многие", - рассказывает главный специалист Центра профориентации Московского метрополитена Дмитрий Аксенов.

Теперь его встретишь разве что в виде экспоната. Тот самый заветный "пятачок" сменили 15-копеечные монеты. В 90-е проезд дорожал каждые 3 месяца и вместо монет ввели жетоны. В 2000-х их сменят "смарт-карты". Московский метрополитен стал первым в мире, где оплата проезда стала полностью бесконтактной. А с 2013 года в обиход пассажиров вошли знакомые всем "Тройки". Но столичное метро уже ушло далеко в будущее. Сейчас здесь тестируют FacePay или "виртуальные Тройки". Впрочем, многое возвращается на круги своя. Как поезда, которыми снова управляют женщины. Когда-то решили, что это совсем не женское дело.

"К 80-му году сказали, чтобы женщин не было, потому что тяжелые условия труда. Они сочинили письмо и женщины со всех линий, кто хотел, приезжали. Письмо было на имя Валентины Терешковой, она комитет защиты женщин возглавляла. И нам разрешили доработать до пенсии. И больше не брать женщин. И вот с тех времен больше женщин не брали", - вспоминает машинист Московского метрополитена с 1969 по 1996 годы Татьяна Костомарова.

Почетный работник столичного метрополитена Татьяна Костомарова свою карьеру строила "под землей". Сегодня она рассказывает, как изменилось практически все. От протяженности линий до униформы, в которой работали женщины-машинисты.

Сегодня поменялся стиль не только машинистов, но и самого метро. На смену рекламе пришли культурные проекты. Метрополитен давно стал площадкой и для талантливых музыкантов. Здесь устраивают выставки и кинопоказы.

"Наши пассажиры не только быстро и безопасно доезжают из точки А до точки Б, но и интересно проводят время. В метро, например, мы устраиваем всевозможные выставочные пространства, где буквально по ходу движения можно посмотреть какие-то современные картины", - рассказывает замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Но самое главное, что метро продолжает расти. Только за последние 5 лет открылось 38 новых станций. На линию выходят современные поезда и к 2024 году Московский метрополитен практически полностью обновит составы.

Елена Сахно, Мария Леванова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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