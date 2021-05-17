В детском саду на севере Москвы нашли семейство лисят

Это не первый случай за последнее время

Ещё одно семейство лис обнаружили в детском саду, на этот раз на северо-востоке города. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Рыжие детёныши спрятались под уличную веранду и выходить оттуда категорически не хотели. Но как только увидели спасателей, тут же бросились врассыпную. Юрких зверьков пришлось ловить уже по всей территории, причём сачками.

Лисятам это явно не понравилось, они притихли и выглядели испуганными. Но иначе поместить диких животных в контейнеры, чтобы вернуть в естественную среду обитания, было невозможно. Сейчас лисиное семейство передали в Департамент природопользования, в ближайшее время зверей вывезут в лес.

Это уже не первый такой случай. В минувшую пятницу лисят обнаружили под верандой детсада на юге столицы, всех животных отпустили в дикую природу ТиНАО.

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