Михельсон доложил Путину об успехах проекта "Ямал СПГ"

Он работает на 114% от проектной мощности

Владимир Путин обсудил развитие газовой отрасли с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном. Встреча прошла в Кремле. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, в прошлом году компании удалось добиться хороших результатов. В полном соответствии с графиком идёт реализация крупного проекта по добыче углеводородов и производству сжиженного газа "Арктик СПГ-2".

Третью линию планируют сдать даже раньше срока. Компания вносит большой вклад в развитие "зелёной" энергетики: строит заправки с экологически чистым топливом. Созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Показатели, как отметил президент, отличные.

Леонид Михельсон: "Наш флагманский проект "Ямал СПГ" стабильно работает и показывает 114 процентов от проектной мощности. В прошлом году мы уже произвели 50 миллионов тонн, если считать с начала запуска проекта. [Мы производим] пять процентов от мирового производства СПГ".

Владимир Путин: "Поздравляю".

Михельсон: "На самом деле, очень хороший результат".

Путин: "Ваш, можно сказать, личный успех".

Михельсон: "В прошлом году и в январе–феврале сделали уникальные рейсы".

Путин: "По Северному морскому пути?"

Михельсон: "Да. Открыли навигацию в мае месяце, и в январе–феврале еще сделали вместе с Совкомфлотом, с Росатомом, я считаю, уникальные рейсы. И это еще один, а может быть, даже два шага к круглогодичной эксплуатации Северного морского пути".

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