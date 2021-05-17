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Правительство обновило правила безопасности для детских лагерей

14:32
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Там должны будут проводиться антитеррористические учения

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило новые требования к антитеррористической защищенности баз отдыха и детских лагерей, передает РИА "Новости".
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Среди этих требований указаны, в частности, следующие: должен действовать пропускной режим, должны быть тревожная кнопка и схема эвакуации, четыре раза в день обязателен осмотр территории и всех зданий, необходимо проводить антитеррористические учения, лагеря разделят на четыре категории в зависимости от уровня безопасности и числа отдыхающих.

Кроме того, председатель кабмина сообщил, что будет разработан единый стандарт по обеспечению безопасности во всех школах страны. Это делается по поручению президента Владимира Путина.

"Они должны будут соблюдаться в полном объеме", - подчеркнул премьер.

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