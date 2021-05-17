Депутат Мосгордумы Головченко: Столичный бизнес должен использовать бум внутреннего туризма по максимуму

Москвичи все чаше отдают предпочтение локальному туризму

Резко возросшая популярность внутреннего туризма должна быть использована столичным бизнесом по максимуму, считает председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

"Сегодня Россия переживает всплеск интереса к внутреннему туризму, и столичный регион традиционно будет привлекать гостей со всей страны. Очень важно направить эту энергию в позитивное русло и дать туристам возможности для активного отдыха, любительского спорта круглый год, при этом формируя стабильно работающую, круглогодичную инфраструктуру для туристов в сфере индустрии гостеприимства. Локальный бизнес должен использовать этот интерес по максимуму", - уверен парламентарий.

Он привел в пример велозаезд Gran Fondo Russia, который прошел 16 мая в подмосковном Дмитрове. На празднике спорта собралось более двух тысяч человек, что обернулось прибылью для кафе и гостиниц города.

"Велозаезд становится праздником для всего города. В программу активных выходных включены детские заезды, многочисленные зоны отдыха, велоактивности и отличная музыка. Сами горожане, видя, что так можно, начинают включаться и участвовать в следующих стартах", - добавил Головченко.

Депутат подчеркнул, что в программу велотурнира в этот раз включили дистанцию в 10 километров для участников-новичков – это позволило всем желающим велолюбителям попробовать свои силы и прочувствовать атмосферу.

"Кроме того, важны и познавательный фактор, развитие локального патриотизма. В таких велогонках открывают для себя новые города и участники, и зрители", - отметил парламентарий.

По словам Головченко, бум путешествий по России только начинается, и города, проводя такие мероприятия, могут успешно конкурировать за туристов выходного дня. "Это перспективное направление, которое может быть шире использовано и в Москве. Наибольший потенциал при этом есть в таких территориях как ТиНАО: в нашем округе можно предложить интереснейшие форматы, где будут совмещены спорт, туризм, активный отдых в зеленых зонах, познавательная деятельность. Использовать туристический бум нужно активнее", - заключил депутат.

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