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Депутат Мосгордумы Головченко: Столичный бизнес должен использовать бум внутреннего туризма по максимуму

14:14
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Москвичи все чаше отдают предпочтение локальному туризму

Резко возросшая популярность внутреннего туризма должна быть использована столичным бизнесом по максимуму, считает председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

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"Сегодня Россия переживает всплеск интереса к внутреннему туризму, и столичный регион традиционно будет привлекать гостей со всей страны. Очень важно направить эту энергию в позитивное русло и дать туристам возможности для активного отдыха, любительского спорта круглый год, при этом формируя стабильно работающую, круглогодичную инфраструктуру для туристов в сфере индустрии гостеприимства. Локальный бизнес должен использовать этот интерес по максимуму", - уверен парламентарий.

Он привел в пример велозаезд Gran Fondo Russia, который прошел 16 мая в подмосковном Дмитрове. На празднике спорта собралось более двух тысяч человек, что обернулось прибылью для кафе и гостиниц города.

"Велозаезд становится праздником для всего города. В программу активных выходных включены детские заезды, многочисленные зоны отдыха, велоактивности и отличная музыка. Сами горожане, видя, что так можно, начинают включаться и участвовать в следующих стартах", - добавил Головченко.

Депутат подчеркнул, что в программу велотурнира в этот раз включили дистанцию в 10 километров для участников-новичков – это позволило всем желающим велолюбителям попробовать свои силы и прочувствовать атмосферу.

"Кроме того, важны и познавательный фактор, развитие локального патриотизма. В таких велогонках открывают для себя новые города и участники, и зрители", - отметил парламентарий.

По словам Головченко, бум путешествий по России только начинается, и города, проводя такие мероприятия, могут успешно конкурировать за туристов выходного дня. "Это перспективное направление, которое может быть шире использовано и в Москве. Наибольший потенциал при этом есть в таких территориях как ТиНАО: в нашем округе можно предложить интереснейшие форматы, где будут совмещены спорт, туризм, активный отдых в зеленых зонах, познавательная деятельность. Использовать туристический бум нужно активнее", - заключил депутат.

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