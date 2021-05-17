Минпросвещения нашло "серьезные проблемы" в школьных программах истории

Их придется исправлять

Министерство просвещения России сообщило в понедельник, что проанализировало более 2,5 тысяч школьных программ по истории, передает ТАСС.

"По итогам проверки в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что из указанного количества более половины не отражают ключевые события Великой Отечественной войны. Кроме того, нередко отсутствует информация о героизме советских солдат или же не вполне корректно приводятся данные о Нюрнбергском процессе.

Уточняется, что речь здесь идет о программах для старших классов.

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