ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минпросвещения нашло "серьезные проблемы" в школьных программах истории

14:31
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Их придется исправлять

Министерство просвещения России сообщило в понедельник, что проанализировало более 2,5 тысяч школьных программ по истории, передает ТАСС.
Найден возмутивший Путина учебник истории

"По итогам проверки в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что из указанного количества более половины не отражают ключевые события Великой Отечественной войны. Кроме того, нередко отсутствует информация о героизме советских солдат или же не вполне корректно приводятся данные о Нюрнбергском процессе.

Уточняется, что речь здесь идет о программах для старших классов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Урок истории в школе
Урок истории в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.