Минпросвещения нашло "серьезные проблемы" в школьных программах истории

Их придется исправлять
Министерство просвещения России сообщило в понедельник, что проанализировало более 2,5 тысяч школьных программ по истории, передает ТАСС.
"По итогам проверки в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления", - подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что из указанного количества более половины не отражают ключевые события Великой Отечественной войны. Кроме того, нередко отсутствует информация о героизме советских солдат или же не вполне корректно приводятся данные о Нюрнбергском процессе.
Уточняется, что речь здесь идет о программах для старших классов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram