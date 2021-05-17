Критик Соседов пожелал Маниже провала на "Евровидении"

Эксперт назвал певицу марионеткой в чужих руках

Музыкальный критик Сергей Соседов пожелал певице Маниже провала на "Евровидении-2021". Завтра, 18 мая, артистке предстоит выступить в полуфинале конкурса.

"Что касается Манижи, я не желаю ей успеха. Я считаю, что она не должна пройти даже в финал. С такой позорной, постыдной песней… Это даже не песня — это просто хулиганство. Нет номера у нее как такового, есть просто хулиганские выкрики, пения и музыки там нет. Я очень желаю ей провала, это должен быть провал Первого канала", - заявил Соседов.

Критик подчеркнул, что не имеет ничего против Манижи как певицы и даже считает ее хорошей исполнительницей. Однако в контексте "Евровидения" девушка оказалась марионеткой в чужих руках, уверен Соседов. Он добавил, что желает провала именно тем, кто использует певицу в своих интересах, передает "Вечерняя Москва".

В этом году Евровидение пройдет 18-22 мая в Роттердаме. Россию представит певица Манижа с песней Russian Woman.

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