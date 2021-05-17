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В России учредили День фармацевтического работника

14:31
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Отмечать его будут в мае

На официальном портале правовой информации в понедельник опубликовали постановление правительства России, согласно которому в стране будет новый профессиональный праздник - День фармацевтического работника.
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"Установить профессиональный праздник - День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая", - сказано в документе.

С предложением об этом дне ранее выступило Министерство здравоохранения. В пояснительной записке упоминалось, что 19 мая 1581 года была открыта первая аптека, где не только продавались, но и производились лекарства.

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