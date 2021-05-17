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Академик Румянцев: "Мы наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей"

14:55
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Качество образования в медицинских вузах падает

Главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, основатель Центра им. Д.Рогачева Александр Румянцев отметил, что качество образования в современных медицинских вузах постепенно ухудшается. Ранее это же отмечал и президент Российской академии наук Александр Сергеев, который призвал повышать в стране престиж и статус педагогов.
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"Александр Михайлович очень своевременно поднял проблему качества образования в наших вузах. Особенно это актуально для медицинской науки: мы тоже наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей. Соответственно, тратится масса времени и сил на их дообучение, и не всегда эти траты оправдываются", - считает Румянцев.

По его словам, следует повысить расходы на здравоохранение в целом и увеличить финансирование высшего медицинского образования в частности. Румянцев подчеркнул, что без подобных решений можно потерять все достижения отечественной медицины последнего времени.

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