В России выросло количество регионов с особым противопожарным режимом

За неделю ситуация несколько ухудшилась

В России увеличилось количество регионов, где введен особый противопожарный режим. Об этом в понедельник сообщило МЧС, на пресс-службу которого ссылается ТАСС.

"Особый противопожарный режим действует в 43 регионах России, в 16 - частично", - отметили в ведомстве.

Там также добавили, что за прошедшую неделю мониторинг природных пожаров выявил более 7 тысяч термических точек.

Уточняется, что неделю назад особый противопожарный режим действовал в 42 регионах, в 15 - частично. В Тюменской области - наиболее сложная обстановка, там действуют 20 очагов.

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