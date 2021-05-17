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Лавров: в Чехии с позором расхлебывают историю со взрывами

15:34
  • понедельник
  • 17 мая 2021

В Праге выдвигают все новые и новые версии, отметил российский министр

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник прокомментировал ситуацию вокруг взрывов во Врбетице. По мнению министра, в Чехии сейчас с позором расхлебывают историю с инцидентом, путаются в показаниях.

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"Надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему еще не закончено следствие, и судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом", - приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из версий взрывов на арсеналах в деревне Врбетица в 2014 году может быть попытка скрыть нехватку оружия. Со своей стороны премьер-министр страны Андрей Бабиш отметил, что версия инцидента есть лишь одна.

Напомним, отношения между двумя странами резко ухудшились в апреле, после того как чешские власти обвинили Россию в причастности ко взрывам у себя на территории.

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