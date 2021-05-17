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Вице-премьер Новак назвал преимущество России на рынке газа

15:36
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Москва - не просто надежный поставщик, но и гарант безопасности

Вице-премьер России Александр Новак дал интервью газете "Московский комсомолец", в котором, в частности, объяснил основное конкурентное преимущество страны на газовом рынке.
Названы сроки возобновления строительства "Северного потока - 2"

"В случае с Европой мы не просто надежные поставщики. Мы еще и гаранты энергетической безопасности, "замыкающие" в случае возникновения каких-то форс-мажорных ситуаций", - отметил заместитель председателя правительства.

Прошедшая холодная зима, продолжил он, показала, что европейские государства в российском газе нуждаются. Из-за низких температур партнеры просили Москву вне рамок контрактов нарастить поставки.

Кроме того, вице-премьер выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток-2" будет успешно достроен, хотя ряд стран и сопротивляются этому.

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