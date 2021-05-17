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Диетолог назвал салат "Оливье" кладезью витаминов

15:55
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Салат оказался полезнее, чем кажется

Диетолог Алексей Ковальков рассказал, что популярный салат "Оливье" гораздо полезнее, чем кажется на первый взгляд. Эксперт отметил, что блюдо часто критикуют из-за майонезной заправки и ингредиентов.

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"В ста граммах порции оливье содержится всего 150 килокалорий. В стакане апельсинового сока — 120 килокалорий. Он состоит из картофеля, если его вымочить в воде, можно снизить гликемический индекс, лук, горошек, морковь. В вареной моркови самый большой гликемический индекс — 85, но салат без моркови вполне нормальный. Все эти вещества — кладезь витаминов", - объяснил диетолог.

Он подчеркнул, что в салат, благодаря своему составу, не только полезный, но и сытный. Белок, представленный в виде яиц или куриного мяса, каждый может добавить по вкусу.

Что касается майонеза, то его всегда можно убрать и приготовить заправку самостоятельно. Например, в салат можно добавить йогурт. Соленые огурцы из рецепта убирать не обязательно – в одной порции их не так уж и много, а потому на общее количество соли они практически не влияют.  

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