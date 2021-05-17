Диетолог назвал салат "Оливье" кладезью витаминов

Салат оказался полезнее, чем кажется

Диетолог Алексей Ковальков рассказал, что популярный салат "Оливье" гораздо полезнее, чем кажется на первый взгляд. Эксперт отметил, что блюдо часто критикуют из-за майонезной заправки и ингредиентов.

"В ста граммах порции оливье содержится всего 150 килокалорий. В стакане апельсинового сока — 120 килокалорий. Он состоит из картофеля, если его вымочить в воде, можно снизить гликемический индекс, лук, горошек, морковь. В вареной моркови самый большой гликемический индекс — 85, но салат без моркови вполне нормальный. Все эти вещества — кладезь витаминов", - объяснил диетолог.

Он подчеркнул, что в салат, благодаря своему составу, не только полезный, но и сытный. Белок, представленный в виде яиц или куриного мяса, каждый может добавить по вкусу.

Что касается майонеза, то его всегда можно убрать и приготовить заправку самостоятельно. Например, в салат можно добавить йогурт. Соленые огурцы из рецепта убирать не обязательно – в одной порции их не так уж и много, а потому на общее количество соли они практически не влияют.

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