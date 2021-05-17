Семилетний сын Пугачевой приготовил для мамы авторский десерт

Примадонна назвала его гениальным

Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, где их с Аллой Пугачевой семилетний сын Гарри приготовил для мамы сюрприз. Мальчик испек десерт по собственному рецепту.

Галкин объяснил, что Гарри немного простыл и не пошел в школу. Освободившееся время мальчик решил потратить на то, чтобы порадовать маму. В ролике видно, как Гарри просит ее закрыть глаза и ведет за руку на кухню. Там мальчик демонстрирует свои кулинарные успехи.

"Это тебе по моему рецепту. Тут морковка, изюм, яблоко, корица, лимон, еще сахар, ванильный сахар, еще что-то там добавляли", - рассказал Гарри.

Пугачева восхитилась десертом и похвалила сына. "Сынок, какой ты у меня умница! Это гениально!" - заявила Примадонна, попробовав угощение.

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