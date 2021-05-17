Байден одобрил продажу высокоточного оружия Израилю

Сумма контракта - 735 миллионов долларов

Продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов одобрил Белый дом. Администрация Джо Байдена приняла такое решение на фоне резкого обострения израильско-палестинского противостояния.

По данным источников газеты The Washington Post, уведомление было направлено в конгресс США еще 5 мая. Обмен ракетными ударами между израильской армией и палестинскими радикалами начался несколько дней спустя.

Обеспокоенность растущим числом жертв палестино-израильского противостояния и ракетными ударами по офисам мировых СМИ в секторе Газа ранее высказали в Кремле. Обмен ударами вспыхнул с новой силой на прошлой неделе, с обеих сторон есть жертвы среди мирных жителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram