ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден одобрил продажу высокоточного оружия Израилю

16:00
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Сумма контракта - 735 миллионов долларов

Продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов одобрил Белый дом. Администрация Джо Байдена приняла такое решение на фоне резкого обострения израильско-палестинского противостояния.
Письмо американских генералов с критикой Байдена вызвало скандал

По данным источников газеты The Washington Post, уведомление было направлено в конгресс США еще 5 мая. Обмен ракетными ударами между израильской армией и палестинскими радикалами начался несколько дней спустя.

Обеспокоенность растущим числом жертв палестино-израильского противостояния и ракетными ударами по офисам мировых СМИ в секторе Газа ранее высказали в Кремле. Обмен ударами вспыхнул с новой силой на прошлой неделе, с обеих сторон есть жертвы среди мирных жителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ракетный комплекс США
Ракетный комплекс США
Джозеф Байден
Джозеф Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.