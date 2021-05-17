Лавров рассказал, как добиться мира на Ближнем Востоке

Нужны прямые переговоры между Израилем и Палестиной

Москва готова содействовать организации прямых переговоров между Израилем и Палестиной в России. Об этом заявил глава нашего МИД. Сергей Лавров подчеркнул, что только так можно добиться мира на Ближнем Востоке. Пока ситуация только продолжает накаляться. Минувшей ночью израильские военные поразили более 100 объектов на территории сектора Газа. В основном, целями стали подземные тоннели ХАМАС и дома командиров палестинских радикалов. Удар нанесли в ответ на новые ракетные обстрелы еврейского государства.

Подробнее – в репортаже Ольги Оксенич

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