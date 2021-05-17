Собянин открыл городской Центр повышения квалификации и переподготовки врачей

Мэр рассказал о развитии городской системы оценки квалификации врачей

В Москве в понедельник открылся кадровый центр столичного департамента здравоохранения. Там будут проходить переподготовку и подтверждать квалификацию медики 88 специальностей. Открывая центр, Сергей Собянин отметил, что необходимость такой организации поняли в дни пандемии коронавируса. При работе в экстремальных условиях должна действовать система непрерывного обучения и тестирования навыков врачей.

Сердце бьется как настоящее, на этом новейшем оборудовании будут обучаться врачи ультразвуковой диагностики. Пациентка, несмотря на свой юный возраст, имеет целый букет патологий, причем, на выбор.

"Это новейшее оборудование, которое позволяет в том числе в реальном времени увидеть рабочее сердце со всеми режимами цветового допплеровского картирования, оценить строение сердца, его функции, кроме нормы мы можем увидеть очень много вариантов заболеваний", - рассказала эксперт по ультразвуковой диагностике.

Здесь побывают все московские врачи, чтобы подтвердить квалификацию и получить новые навыки. Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы открыли сегодня столичный мэр и министр здравоохранения России.

"Мы в Москве создали мощный достаточно центр по профессиональной подготовке, переподготовке и аккредитации. Здесь все московские врачи будут подтверждать свои знания. Процесс очень сложный, непростой. Необходимо выработать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Но процесс запущен, и я думаю, что в течение года это будет один из лучших центров в нашей стране. Очень необходимый для московского здравоохранения, повышения его качества, которое напрямую, конечно, связано со здоровьем москвичей", - отметил Собянин.

Во время экзаменов врачи оказывают помощь, как это делали бы в обычных условиях. За ними через стекло наблюдают эксперты. Кроме работы на симуляторах, медики проходят тестирование и решают ситуационные задачи. В центре дают оценку всем специальностям, которые есть в Москве - их 88. Кажется, что вокруг настоящие пациенты - манекены как живые. Условные больные моргают, воспроизводят судороги, слезы и кровотечения. Такая реалистичность особенно важна для ординаторов, чтобы не растеряться в экстренных случаях.

Для этой операционной не нужна стерильная одежда, хотя условный пациент- с инфарктом. Симулятор позволяет проводить сложнейшие операции на сосудах под контролем рентгена. На учебном ангиографе можно провести протезирование клапанов сердца, лечение аневризм аорты и инсульта.

В новом центре будет создана особая среда - для постоянного роста каждого доктора и раскрытия талантов. Прокачать свои навыки и знания медики смогут на профессиональных конкурсах, встречах, мастер-классах и тренингах с участием экспертов медицины. Помимо кадровой диагностики, Центр станет площадкой для лучших идей и практик: в приоритете работы - международное сотрудничество и внедрение лучшего мирового опыта в московские клиники.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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