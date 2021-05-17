Тигрицу Санду после реабилитации выпустили на волю в Приморском крае

Первое время она будет ходить со специальным датчиком

В Приморском крае после курса реабилитации в тайгу вернулась тигрица Санда. В мае 2020-го истощённого 10-месячного котёнка нашли жители одного из сёл и передали сотрудникам центра "Амурский тигр". И вот теперь - почти год спустя - зоологи наконец пришли к выводу, что полосатая кошка готова вернуться в дикую природу.

Меткий выстрел шприцем со снотворным, и тигрица медленно засыпает, позволяя специалистам подойти к себе и провести обследование. Амурская тигрица по кличке Санда сейчас весит 97 килограммов. А когда она только появилась в центре реабилитации, весы показывали всего 54.

Истощенного 10-месячного котенка обнаружили у себя на участке местные жители отдаленного северного поселка в Приморье. Затем полосатую сироту видели на дороге, недалеко от населенных пунктов. Такое поведение, конечно же, насторожило специалистов Охотнадзора, и животное поместили в центр реабилитации.

Ни ран, ни каких-либо других повреждений у тигрицы не обнаружили. Но точно стало ясно, что хищница по каким- то причинам осталась без матери, и взрослеть ей придется под присмотром людей.

За год из маленького почти ручного котенка Санда выросла в хозяйку приморской тайги. Легко стала добывать себе пропитание, защищать территорию, то и дело горделиво осматривая владения и, что важно, прятаться, услышав людей. А значит, кошка готова вернуться в дикую природу.

Новый дом Санды - в сотнях километрах от Владивостока. В Архаринском районе Амурской области. Между заказником Андреевский и природным парком "Бурейский". Здесь в широколиственных лесах для хищницы есть достаточное количество кормов.

Теперь ей предстоит освоить новое место жительства. Правда, хищница будет под наблюдением специалистов как минимум три года. На территории Амурской области охотоведы ежегодно фиксируют следы трех - четырех тигров. И самцов, и самок. Санде предстоит наладить отношения с соседями и заставить их себя уважать.

Санда стала восьмой выпускницей Приморского центра реабилитации. Специалисты надеются, что хищница не уйдет далеко от места выпуска. И сможет выполнить возложенную на нее миссию - восстановить группировку Амурского тигра на новой территории.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram