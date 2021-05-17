Путин поручил разработать меры дополнительной помощи опекунам детей-инвалидов

Поручения утверждены по итогам встречи с участниками акции "Мы вместе"

Дополнительные меры социальной поддержки должны быть предоставлены гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами. О выполнении поручения президента премьер-министра Михаил Мишустин доложит Владимиру Путину до 1 июня. Перечень поручений главы государства был утвержден по итогам его встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

"Рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, в случае если эти лица утратили в связи с трудоустройством право на получение ежемесячных выплат", - сказано в перечне поручений.

Кроме того, кабмину предстоит рассмотреть вопрос о повышении требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим психологические услуги гражданам. При необходимости правительство представит предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство, передает ТАСС.

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