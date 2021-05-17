"Хейт играет на руку": астролог оценил шансы Манижи на победу в "Евровидении"

Успех зависит от того, сможет ли она обратить его себе на пользу

Манижа может показать хорошие результаты на "Евровидении", однако вряд ли займет первое место. Такой прогноз дал астролог Сергей Коваленко.

По его мнению, полуфинал для Манижи станет удачным. Но успех выступления будет зависеть от того, сможет ли она обратить эмоции, давление и угрозы извне себе на пользу.

"Всё, что творится вокруг, только играет ей на руку, так как заставляет резонировать её гороскоп рождения. К её выступлению будет приковано внимание. Каждое действие будет подвергаться критике. Вероятны нервные срывы и неполадки во время самого выступления", - считает Коваленко.

В день финала звезды предсказывают Маниже очередной всплеск. Но на этот раз со знаком "плюс". Эмоциональный фон кардинально поменяется, на смену критике придет поддержка. Первое место занять певица не сможет, но участие в "Евровидении" обеспечит взлет её карьеры и откроет дороги в мир западного шоу-бизнеса.

Способствует успеху певицы и шум, который поднялся вокруг ее участия в песенном конкурсе. Манижа – обладатель напряженного гороскопа, раздрай и хаос для нее привычны, говорит Коваленко.

"Астрологическая карта Манижи – это карта сильной, волевой женщины, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт. На неё возложена функция, или даже можно сказать миссия борьбы со стереотипами. В её карте это выражается в виде конфигурации полуповозки. Ведет она эту борьбу с помощью самовыражения, что символически обозначается Солнцем, которое стоит на вершине этой конфигурации", - рассказал астролог.

Конкурс "Евровидение" пройдет в этом году с 18 по 22 мая в Роттердаме. Россию представит певица Манижа с песней "Русская женщина". Она уроженка Таджикистана, но с детства живет в России. Происхождение Манижи и феминистский посыл ее композиции вызвали в соцсетях волну критики.

В конце марта скандал вокруг певицы докатился до Совета Федерации. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни, назвав его "каким-то бредом". На Манижу даже пожаловались в Следственный комитет, однако ведомство в ходе проверки текста композиции никаких нарушений не нашло.

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