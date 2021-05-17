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Киркоров объявлен угрозой национальной безопасности Литвы

16:50
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Заседание по иску певца о запрете на въезд в страну прошло в Вильнюсском суде

Запрет на въезд в Литву российскому певцу Филиппу Киркорову объясняется соображениями государственной безопасности страны. Это выяснилось в Вильнюсском окружном административном суде, где прошло первое заседание по иску артиста, оспаривающего запрет на въезд в страну.
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"Решение о запрете на въезд певцу Филиппу Киркорову было принято в целях защиты государственной безопасности от Киркорова. Мы, конечно, надеемся, что суд отменит запрет на творчество артиста", - заявил РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский. Защитник также выразил надежду, что Литва войдет в число демократических европейских государств, для которых понятия прав человека, искусства и культуры не являются пустым звуком.

МВД Литвы в ответ на обращение МИД с 19 января внесло Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Обоснование для решения – "отрицание певцом территориальной целостности Украины во время неоднократных посещений Крыма".

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