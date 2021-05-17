Цель – поддержка проектов в области культуры и искусства

Владимир Путин утвердил создание президентского фонда культурных инициатив. Указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание президентского фонда культурных инициатив", - говорится в опубликованном документе.

Уточняется, что учредитель фонда - фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

О создании президентского фонда культурных инициатив Владимир Путин объявил в апрельском послании Федеральному собранию. Сообщалось, что новому фонду будет выделено 3,5 миллиарда рублей, передает ТАСС.

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