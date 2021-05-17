Тележурналист Евгений Попов: Надо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в ЗАО

Нужно обратить внимание властей на судьбу разрушающихся храмов

Программа строительства храмов - ответ на запрос жителей Москвы. Об этом рассказал тележурналист Евгений Попов. По его словам, в некоторых районах столицы храмов сейчас практически нет.

"А людям необходимы церкви в шаговой доступности. Вместе с тем, при благоустройстве прилегающих территорий надо в обязательном порядке учитывать мнение жителей", - отметил он.

Евгений Попов также рассказал, что существует угроза фактической утраты многих объектов культурного наследия в стране. "Вместе с активистами ЗАО мы проводим встречи на территории объектов, собираем подписи в их защиту, готовим коллективные обращения в органы власти", - отметил журналист.

По его словам, необходимо обратить внимание властей на судьбу разрушающихся храмов в районах Кунцево и Фили-Давыдково. Об этом Евгений Попов сообщил Владимиру Ресину.

"Речь идет о Храме Божией Матери "Знамение" в Кунцеве и Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, относящихся к архитектурному наследию Нарышкиных, - рассказал журналист.

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