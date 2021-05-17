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Депутат Госдумы Романенко начал переговоры по созданию реабилитационного центра в ЮАО

17:56
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Парламентарий провёл переговоры с представителями районной управы

Депутат Госдумы, летчик-космонавт Роман Романенко начал сбор подписей по созданию реабилитационного центра в ЮАО. Таким образом герой России поддержал инициативу активистов района Чертаново Центральное.

По его словам, потребность в таком центре очевидна. "Я изучал и знаю, что на учёте в медучреждениях состоят тысячи пациентов, нуждающихся в реабилитационной помощи. Поэтому намерен детально проработать эту инициативу с городскими властями", - отметил Роман Романенко.

Он считает, что достичь желаемого можно совместными усилиями. "Реабилитационный центр станет реальной помощью для нуждающихся не только Чертаново Центрального и Чертаново Южного, но и всего округа в целом", - подчеркнул Романенко.

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Депутат Госдумы Роман Романенко
Депутат Госдумы Роман Романенко
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