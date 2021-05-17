Роскомнадзор простил Twitter, но пригрозил замедлить Facebook и YouTube

Ресурсы не удалили противоправный контент

Роскомнадзор принял решение не замедлять работу Twitter в стационарных сетях, однако трафик на мобильных устройствах пока ограничен. В ведомстве сообщили, что администрация сервиса удалила более 90% противоправного контента, ее усилия по выполнению требований российского законодательства оцениваются положительно.

"Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации. На текущий момент из 5,9 тыс. выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

В то же время, выявлены случаи размещения противоправных материалов на других интернет-площадках - в том числе Facebook и YouTube. Роскомнадзор предупреждает: если эти платформы не предпримут меры по удалению нарушаего российское законодательство контента, к ним применят аналогичные санкции – замедлят работу.

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