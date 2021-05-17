Российский ученый Мажуга: Без аспирантов развитие науки невозможно

Ректор РХТУ поддержал готовность государства создать систему грантов для аспирантов

Поддержка аспирантов – не только дело государства, но также и бизнеса. Такое мнение выразил ректор Российского химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга.

Он поддержал готовность властей создать систему грантов для привлечения талантливых аспирантов в науку.

"Считаю, поддержка аспирантов сегодня может идти сразу по нескольким направлениям – это и достойная стипендия, и возможность получить гранты на исследования, и поддержка со стороны предприятий, бизнес-структур, заинтересованных в работе молодых специалистов", - рассказал ректор РХТУ.

По его словам, на сегодняшний день в образовательных учреждениях учатся 80 тысяч аспирантов. "Без сильных целеустремленных аспирантов никакое развитие науки невозможно", - добавил Александр Мажуга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram