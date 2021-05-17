ВОЗ зафиксировала спад заболеваемости COVID-19 в мире

Однако до завершения пандемии еще далеко

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала спад заболеваемости коронавирусом в мире. По данным ВОЗ, число новых случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов снижается вторую неделю подряд. Тем не менее, до завершения пандемии еще далеко, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вторую неделю подряд наблюдается снижение числа случаев заболевания и смерти от COVID-19 в мире… Ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность, до завершения пандемии еще далеко", - заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

Гебрейесус подчеркнул: пандемия коронавируса "не завершится нигде, пока она не завершится повсеместно". Генсек ВОЗ поблагодарил доноров, которые финансировали план реагирования на пандемию в 2020 году. В то же время, отметил Гебрейесус, план на 2021 год пока недофинансирован, передает ТАСС.

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