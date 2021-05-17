ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ зафиксировала спад заболеваемости COVID-19 в мире

18:21
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Однако до завершения пандемии еще далеко

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала спад заболеваемости коронавирусом в мире. По данным ВОЗ, число новых случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов снижается вторую неделю подряд. Тем не менее, до завершения пандемии еще далеко, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
ВОЗ высоко оценила программу медобследований в павильонах "Здоровая Москва"

"Вторую неделю подряд наблюдается снижение числа случаев заболевания и смерти от COVID-19 в мире… Ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность, до завершения пандемии еще далеко", - заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

Гебрейесус подчеркнул: пандемия коронавируса "не завершится нигде, пока она не завершится повсеместно". Генсек ВОЗ поблагодарил доноров, которые финансировали план реагирования на пандемию в 2020 году. В то же время, отметил Гебрейесус, план на 2021 год пока недофинансирован, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.