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МГРО "ЕР": Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом

18:56
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Процедура стала намного конкурентнее

В столичном отделении "Единой России" подвели итоги выдвижения на участие в предварительном голосовании. Как стало известно, число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом.

Как рассказал секретарь Московского городского реготделения партии Андрей Метельский, процедура предварительного голосования стала намного конкурентнее. По его словам, отбор кандидатов будет по-настоящему народным.

"И самое главное - мы смогли привлечь активную молодежь, которая заинтересована в том, чтобы менять жизнь в своей стране к лучшему. Легитимными способами. Это важная победа", - отметил Метельский.

Всего на участие в процедуре подано более семи тысяч заявлений. Более половины кандидатов - беспартийные. Средний возраст кандидатов - 41 год.

"Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков", - рассказал председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

Сообщается, что каждый третий кандидат праймериз "Единой России" - волонтер, принимавший участие в борьбе с пандемией коронавируса.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны.

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