МГРО "ЕР": Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом

Процедура стала намного конкурентнее
В столичном отделении "Единой России" подвели итоги выдвижения на участие в предварительном голосовании. Как стало известно, число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом.
Как рассказал секретарь Московского городского реготделения партии Андрей Метельский, процедура предварительного голосования стала намного конкурентнее. По его словам, отбор кандидатов будет по-настоящему народным.
"И самое главное - мы смогли привлечь активную молодежь, которая заинтересована в том, чтобы менять жизнь в своей стране к лучшему. Легитимными способами. Это важная победа", - отметил Метельский.
Всего на участие в процедуре подано более семи тысяч заявлений. Более половины кандидатов - беспартийные. Средний возраст кандидатов - 41 год.
"Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков", - рассказал председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин.
Сообщается, что каждый третий кандидат праймериз "Единой России" - волонтер, принимавший участие в борьбе с пандемией коронавируса.
Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram