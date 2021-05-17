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Выявлен источник дезинформации о вакцинах против коронавируса

19:06
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Всем заправляют 12 человек

Выявлен источник распространяемой в соцсетях дезинформации о вакцинах от коронавируса. Установлено, что большинство ложных слухов о прививках распускает одна и та же группа людей — так называемая "дюжина дезинформации". Среди этих 12 человек - видные деятели, выступающие против вакцинации.
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Специалисты некоммерческого Центра по борьбе с цифровой ненавистью и организации Anti-Vax Watch проанализировали 812 тысяч сообщений, опубликованных в Facebook и Twitter с 1 февраля по 16 марта 2021 года. Выяснилось, что всего 12 человек являются источниками 65% пропаганды по дискредитации вакцин. Они не имеют соответствующего медицинского образования, но обладают средствами, позволяющими им распространять ложь о прививках.

Исследователи выяснили, что в "дюжину дезинформации" входят, в частности, остеопаты Джозеф Меркол и Рашид Буттар, адвокат и радиоведущий Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, бывший бодибилдер Тай Боллинджер и его жена Шарлин, остеопатка Шерри Тенпенни, активист "Нации Ислама" Риццу Ислам, бьюти-блогер Эрин Элизабет. Они имеют общую аудиторию в 95 миллионов подписчиков, пишет издание Science Alert.

По подсчетам аналитиков, влияние группы варьируется от 17%  твитов о вреде вакцин в Twitter до 73% подобного контента в Facebook.

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