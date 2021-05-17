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США создали тайную 60-тысячную армию

19:29
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Агенты действуют в большинстве стран мира

Крупнейшую в мире секретную армию удалось создать Соединенным Штатам за последнее десятилетие. На обслуживание 60-тысячного корпуса ежегодно тратится около 900 миллионов долларов. Его агенты действуют именно теми методами, в использовании которых Вашингтон постоянно обвиняет Россию и Китай.
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По данным американского издания Newsweek, в программе задействованы около 130 частных компаний, а также десятки малоизвестных и секретных правительственных организаций. Полученные из бюджета средства тратятся, в частности, на изготовление фальшивых документов для агентов, оплату счетов и налогов от их имени и на создание специальных устройств слежения и средств маскировки.

Агенты из Сил спецопераций составляют около половины всех сотрудников тайной сети.  Некоторые из них работают в зонах боевых действий, отслеживая террористов. Однако чаще всего, признает издание, они выполняют задачи в недружественных США странах – к примеру, в Иране и Северной Корее. А специалисты военной разведки работают под прикрытием во многих государствах мира.

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