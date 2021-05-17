Путин поручил подготовить закон об учете домашних питомцев

Поправки коснутся и деятельности приютов

Поправки в российское законодательство, касающиеся учета домашних питомцев, а также контроля популяций животных без владельцев, правительство России должно подготовить до 1 декабря 2021 года. Поручение кабмину дал президент Владимир Путин. Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным опубликован на сайте Кремля.

"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик", - говорится в документе.

Поправки коснутся и деятельности приютов для животных. Они должны определить особенности владения безнадзорными животными со стороны организаций и муниципальных образований. Также требуется определить возможность передачи приютов новым собственникам и ответственность владельцев за животных.

Кроме всего прочего, закон регламентирует и деятельность по содержанию и разведению домашних и диких животных - в том числе клубов и ассоциаций. Президент также поручил кабмину внедрить систему реагирования на обращения граждан о причинении вреда жизни и здоровью животного.

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