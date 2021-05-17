В России пытаются ограничить скорость движения электросамокатов

О проблеме рассказали жители Петербурга

В Санкт-Петербурге по горячим следам задержаны лихачи, которые устроили опасные гонки по тротуарам на прокатных самокатах и намеренно совершили несколько наездов на пешеходов. Ещё одного человека те же хулиганы избили, ему потребовалась госпитализация. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело. С началом весеннего сезона такие эпизоды в городе участились, что стало поводом для введения новых ограничений на использование подобного вида транспорта. О необходимости аналогичных мер задумались и на федеральном уровне.

Молодой человек интеллигентного вида виновато пожимает плечами в кабинете следователя. Сложно поверить, что именно он с друзьями на прокатных электросамокатах намеренно сбивал пешеходов. Кампании, катавшейся на большой скорости по оживлённому тротуару Невского проспекта, сделал замечание Валерий Айрапетян, писатель, - теперь он в больнице со сломанными рёбрами. Напавших на него готов простить, но считает, что с электросамокатами в центре города надо что-то делать.

Сервис по аренде электросамокатов стремительно набирает популярность. Действительно, это же массовый транспорт будущего: экологичный, компактный, на котором легко и с приличной скоростью можно передвигаться без прав - как по проезжей части, так и по тротуарам. Села батарея - можно оттолкнуться от асфальта ногой.

Самокаты и сигвеи полюбили студенты, курьеры и туристы. Но вместе с популярностью скоростного электротранспорта растёт и количество ДТП. Только в Санкт-Петербурге на улицы ежедневно выезжает около 12 тысяч человек на электросамокатах. Зачастую они не знают правил дорожного движения. Но следуют по скоростной магистрали, совершают в потоке машин резкие манёвры, выезжая со двора, не уступают дорогу другим участникам движения. Итог - тяжёлые травмы, ведь электротранспорт развивает скорость до 70 километров в час.

О том, что хаотичные передвижения так называемого микротранспорта нужно упорядочить, в Петербурге задумались ещё в начале сезона, когда горожане начали массово жаловаться. А после целой серии серьёзных ДТП, когда в больницы попадали не только те, кто катался, но и те, кто попадал им под колёса, чиновники, представители прокатных компаний и управления ГИБДД наконец сели за стол переговоров.

"И удалось достичь следующих договоренностей. Первое - в центральной зоне Санкт-Петербурга данные компании обещают снизить скорость до 15 километров в час. Второе – договорились, что на путях следования пешеходов, при подходах к станциям метрополитена хаотичной парковки самокатов не будет. На тротуарах с шириной менее полутора метров стоянки самокатов не будет. Вблизи автобусных остановок стоянки самокатов не будет", - рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков.

И действительно, в центре Санкт-Петербурга технически ограничена скорость движения прокатного электротранспорта до 15 километров в час. Прокатчики даже обещали нанести номера на каждый самокат, чтобы легче было отслеживать нарушителей правил парковки и блокировать их аккаунты. Но полностью решить проблему лихачей на двух колёсах подобные ограничения не помогут.

Создать законы движения по городу для всех владельцев велосипедов, электросамокатов, гироскутеров, моноколес - задача, которая остро стоит перед законодателями, причем, не только в России. Проблема - правовой статус водителя сезонного транспорта. Он до настоящего времени приравнен к пешеходу. Раз он пешеход, то может двигаться по тротуарам, создавая опасность для других.

"Во всех развитых европейских странах есть дорожки специальные для тех, кто не на своих двоих. Конечно, международный опыт нужен, но начинать надо с инфраструктуры. Если тротуар будет общий и не разграничен, то правила работать не будут", - отметил депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков.

Ещё есть идея и у крупных прокатных кампаний электротранспорта - система контроля агрессивного вождения на уровне программного обеспечения, которое будет учитывать среднюю скорость передвижения, резкий разгон и торможение. И блокировать аккаунты лихачей. Но в этом случае стоимость дополнительного оборудования будет заложена в аренду.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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