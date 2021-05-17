Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения

Лидеры поговорили по телефону

Планы развития двусторонних отношений Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Собеседники подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин также поздравил Касым-Жомарта Токаева с днём рождения. Главе Казахстана сегодня исполнилось 68 лет.

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