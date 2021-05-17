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Мишустин выделил 5 миллиардов рублей на кешбэк за детские путевки

20:32
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Родители смогут вернуть половину стоимости отдыха в лагере

Более 350 тысяч российских семей смогут воспользоваться программой кешбэка за путевки в детские лагеря отдыха. Распоряжение о выделении на эти цели 5 миллиардов рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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"По поручению президента в 2021 году родители смогут вернуть половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Распоряжение о выделении на эти цели 5 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Кабмин рассмотрел вопрос о выделении финансирования из резервного фонда 13 мая. Как отметил Мишустин, новая программа поддержит российские семьи, будет способствовать развитию внутреннего туризма и даст многим ребятам возможность отдохнуть с пользой для здоровья.  Подробные условия программы правительство утвердит в ближайшее время.

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