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Эвакуация жителей из-за лесных пожаров началась в Тюменской области

20:59
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Из окрестностей Тюмени вывозят семьи с детьми и пожилых граждан

Лесные пожары создали угрозу для населенных пунктов в Тюменской области. По данным регионального оперштаба, началась эвакуация жителей деревень Железный Перебор и Пышминка, расположенных в окрестностях Тюмени.
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"Задействовано 20 автобусов, вывозят семьи с детьми, пожилых граждан, инвалидов, всех желающих. В деревнях большое задымление. По сообщению пресс-службы администрации Тюменского района, есть угроза возгорания домов от лесного пожара", - сообщает оперштаб.

Эвакуированных размещают в школе, детском саду, Доме культуры, спорткомплексе поселка Винзили. Ранее были эвакуированы отдыхающие и пациенты из лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель", санатория-профилактория "Хвойный" и центра социальной реабилитации "Пышма" - всего около 100 человек. Кроме того, вывезены в безопасное место более 300 пациентов клинической психиатрической больницы, расположенной в поселке Винзили и около 400 пациентов психоневрологического дома-интерната, передает "Интерфакс".

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