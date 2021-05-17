Аномальная жара осложнила ситуацию с природными пожарами в Сибири

Сложная ситуация в Тюменской области

В России растёт угроза природных пожаров. В опасной зоне - 59 регионов. По последним данным, общая площадь полыхающих лесов составляет порядка 20 тысяч гектаров. Наибольшее число очагов зафиксировано в Тюменской области. На всей её территории введён режим ЧС. В одном из районов сгорели десятки дач. Сложная обстановка также в Омской и Свердловской области, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе. Борьбу с огнём ведут и с земли, и с воздуха, но ситуацию усугубляет аномальная жара.

Сплошная стена огня за секунды уничтожает вековые сосны вдоль трассы Екатеринбург-Тюмень. Пожарные бригады вынуждены отступать. Сейчас техника бессильна.

Лесные пожары в Тюменской области бушуют уже неделю. По последним данным, общая площадь возгораний приближается к 20 тысячам гектаров. Власти региона ввели режим ЧС. Эвакуировали несколько санаториев и расположенных в лесном массиве баз отдыха. Всю территорию постоянно патрулируют с воздуха, пытаясь не допустить распространения огня. Но новые очаги возникают постоянно.

Пожарный десант сначала осматривает территорию с воздуха, а затем - метр за метром обходит леса. На помощь пришли и военные. Спецтехника стоит на пути пламени, отсекая доступ к населенным пунктам. За две недели общими усилиями удалось потушить почти 44 тысячи гектаров леса.

Ситуация по-прежнему остается сложной в Свердловской и Омской областях. В двух районах введен режим ЧС, посещение лесов под запретом. В Новосибирской области с начала сезона горит более 800 тысяч гектаров. В Пермском крае полыхают почти 140 гектаров.

Аномальная жара - и на Урале, и в Западной Сибири - многократно усиливает опасность возникновения новых пожаров. Однако пока ситуацию удается держать под контролем. За последние три дня общая площадь возгораний сократилась почти втрое.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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