Байден пообещал сделать США "арсеналом вакцин" для всего мира

Америка, по словам президента, поставит препаратов больше, чем Россия и КНР

Президент США объявил о новой цели американской демократии. Как заявил Джо Байден, выступая в Белом доме, Соединенные Штаты поставят нуждающимся странам больше препаратов от коронавируса, чем Россия и Китай – и, таким образом, станут "арсеналом вакцин" для всего мира.

"Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда Америка являлась арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира", - пообещал Байден.

Американский лидер подсчитал, что уже к концу июня поставки вакцин от коронавируса из США превзойдут экспорт из Китая и России. По прогнозам Байдена, Вашингтон отправит в общей сложности 80 миллионов доз, передает ТАСС.

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