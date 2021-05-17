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"Аэрофлот" сокращает число рейсов в Турцию

21:58
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Пока до двух в неделю

Все рейсы "Аэрофлота" в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух в неделю, отменяются. Продажи билетов прекращены. В авиакомпании заявляют, что готовы пересмотреть расписание, как только появятся соответствующие решения властей.
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"Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами. В случае, и как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов при необходимости, и открыть продажи", - заявил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.

17 мая некоторые СМИ сообщили о том, что Россия решила продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Однако в оперштабе эту информацию опровергли. Там отметили, что ограничение действует, как было объявлено ранее, до 1 июня, передает РИА Новости.

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