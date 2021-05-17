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Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге на время Евро-2020

22:16
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Создается оперативный штаб по обеспечению безопасности матчей

Усиленные меры безопасности вводятся в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области в связи с проведением матчей чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года. Указа, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
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"Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года", - говорится в документе.

Этот же указ содержит распоряжение президента о создании межведомственного оперативного штаба. Он обеспечит безопасность матчей чемпионата. Первенство Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в нескольких городах Европы. Санкт-Петербург примет шесть матчей группового турнира и одну четвертьфинальную игру.

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