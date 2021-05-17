Мексика получила новую партию вакцины "Спутник V"

Власти используют российский препарат для пожилых граждан

Мексика получила очередную партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Власти страны используют препарат из России в основном для вакцинации пожилых граждан.

"Сегодня в международный аэропорт Мехико прибыла партия... вакцины "Спутник V" против COVID-19. Снабжение нашей страны продолжается", - сообщил МИД Мексики в Twitter.

16 мая в Мексике было зарегистрировано 53 летальных исхода среди заболевших COVID-19 - это минимум с апреля 2020 года. Эпидемическая ситуация в Мексике улучшается со второй половины января. По данным Минздрава, загрузка больниц в среднем по стране снизилась до 10%, в отделениях реанимации заняты 14% коек, оснащенных аппаратами ИВЛ, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram