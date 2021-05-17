Эрдоган "проклял" правительство Австрии

Это произошло из-за флага Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прокомментировал решение властей Австрии поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене израильские флаги.

"Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Эрдоган выразил намерение страны поддержать Палестину на фоне эскалации конфликта Израиля и сектора Газа.

"Израиль перешёл все границы. Турция приступает к поддержке палестинцев с той же решительностью, с какой поддерживала Азербайджан в Карабахе", - сказал он.

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